Квят в день отдыха на ГП Японии сыграет в гольф, Сайнс будет следить за тайфуном

Надвигающийся на Японию тайфун внёс существенные коррективы в расписание Гран-при Японии Формулы-1. В результате, субботние заезды полностью отменены. Пилоты пропустят, как третью практику, так и квалификацию. Таким образом, им неожиданно представился день отдыха.
Пилот «Макларена» Карлос Сайнс рассказал, что собирается провести его за игрой в PlayStation, а также в ожидании тайфуна.
«Наверное, по возвращении в гостиницу мы будем играть в PlayStation. Думаю, что мы понаблюдаем за тайфуном, полагаю, это будет впечатляюще. В то же время, нам хочется, чтобы все оставались в безопасности и мы смогли провести гонку в воскресенье», — приводит слова испанца RaceFans.
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят с иронией отметил, что в день тайфуна сыграет в гольф. Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель также дал понять, что погода не даст провести полноценный день отдыха.
«Не думаю, что с учётом прогноза погоды у нас будет много вариантов. Попробую просто расслабиться. Возможно, немного потренируюсь, очевидно, что в зале», — сказал немец.
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