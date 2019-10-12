Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Тайфун обходит «Сузуку» стороной, в воскресенье может быть солнечно

Тайфун обходит «Сузуку» стороной, в воскресенье может быть солнечно
Авто / Формула-1 0

Супертайфун «Хагибис» обходит трассу «Сузука» стороной. По информации СМИ из Японии, до префектуры Миэ, в которой находится «Сузука», дошли лишь отголоски тайфуна в виде дождя и ветра. К вечеру погодные условия улучшатся, а в воскресенье и вовсе ожидается солнечная погода без осадков. Квалификация и гонка должны пройти по плану.

Напомним, квалификация Гран-при Японии Формулы-1 перенесена на воскресенье. Такое решение приняли организаторы из-за приближения тайфуна.

Квалификация начнётся в 10:00, а гонка — в 14:10 по местному времени (4:00 и 8:10 мск соответственно). Третья тренировка была отменена.

В настоящий момент прогнозы противоречивы. В то время как СМИ сообщают о солнечной погоде в воскресенье, на японских телеканалах прогнозируют ураганный ветер и большое количество осадков.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019