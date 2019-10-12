Грожан собрал модель шестиколёсного «Тирелла»

Пилот «Хааса» Ромен Грожан с пользой провёл субботний день Гран-при Японии. Француз собрал модель знаменитого шестиколёсного болида «Тирелл» Р34В. Ранее Грожан сообщал, что планирует заняться именно сборкой модели на фоне отмены третьей тренировки и переноса квалификационных заездов на утро воскресенья.

«Работа сделана», — написал в своём твиттер-аккаунте Грожан.



«Тирелл» Р34В использовался в сезоне 1977 года и завоевал за время своего существования три подуима — один раз третьим в 1977 году приехал Ронни Петерсон и дважды Патрик Депайе.



Предшественник «Тирелла» Р34В — болид с индексом Р34 записал на свой счёт в 1976 году одну победу у Джоди Шектера и девять подиумов — четыре у Шектера и пять у Патрика Депайе.