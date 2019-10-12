Вильнёв: «Уильямс» заслуживает того, что происходит сейчас

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв в очередной раз раскритиковал руководство команды Формулы-1 «Уильямс». По словам Вильнёва, результаты британского коллектива закономерны при столь плохом руководстве, как сейчас.



«Меня разочаровывает стиль руководства команды «Уильямс» в последние годы. Учитывая это, нет ничего удивительного, что команда находится в таком положении. Справедливо, что такая известная команда с такой богатой историей является совершенно неконкурентоспособной при таком плохом руководстве. Они заслужили то, что имеют сейчас», — приводит слова Жака Вильнёва GrandPX.



В нынешнем сезоне «Уильямс» набрал всего одно очко в Кубке конструкторов и занимает последнюю строчку в чемпионате.