Вильнёв: «Уильямс» заслуживает того, что происходит сейчас
Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв в очередной раз раскритиковал руководство команды Формулы-1 «Уильямс». По словам Вильнёва, результаты британского коллектива закономерны при столь плохом руководстве, как сейчас.
«Меня разочаровывает стиль руководства команды «Уильямс» в последние годы. Учитывая это, нет ничего удивительного, что команда находится в таком положении. Справедливо, что такая известная команда с такой богатой историей является совершенно неконкурентоспособной при таком плохом руководстве. Они заслужили то, что имеют сейчас», — приводит слова Жака Вильнёва GrandPX.
В нынешнем сезоне «Уильямс» набрал всего одно очко в Кубке конструкторов и занимает последнюю строчку в чемпионате.
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