Боттас: за отставание от Хэмилтона виню себя

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас дал понять, что не оставляет надежд побороться за титул чемпиона ещё в нынешнем сезоне. Вместе с тем финн признаёт, что вина в большом отставании от Льюиса Хэмилтона лежит именно на нём.
«Я не думаю, что с борьбой за титул всё кончено. Хотя понимаю, что мне понадобится невероятная удача, чтобы оставаться в борьбе за первое место. Но это ещё не конец. Конечно, за большое отставание от Хэмилтона я виню себя. Льюис был лучше и стабильнее. Теперь я фокусируюсь на каждом отдельно взятом уик-энде и чем ближе конец чемпионата, тем яснее, где я его закончу. По крайней мере, в этом году всё лучше, чем было в прошлом сезоне.
Что касается причин отставания, то в квалификациях я не был стабилен. Часто мне не удавались хорошие круги в третьем сегменте и это ставило меня в невыгодное положение на старте несколько раз. Над этим нужно работать, необходимо будет поработать над минимизацией ошибок и поиске больших возможностей", — приводит слова Боттаса Motorsport.
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