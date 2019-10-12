Семья Корреа устроила ему в больнице сюрприз

Пилот Формулы-2 Хуан Мануэль Корреа, который продолжает восстанавливаться после тяжелейшей аварии на этапе в Бельгии, в данный момент проходит лечение в одной из клиник Лондона. Сегодня, 12 октября, семья пилота преподнесла ему приятный сюрприз, посетив его в лечебном учреждении. Для этого членам семьи Корреа пришлось прилететь в столицу Великобритании из Майами. Судя по реакции Корреа, он действительно не ожидал появления родственников.
«Сегодня у меня были неожиданные посетители. Чтобы увидеть меня, они прибыли из Майами. Люблю вас», — написал Корреа.
Видео встречи Хуана Мануэля Корреа с семьёй можно посмотреть на официальной странице пилота в «Инстаграме».
Напомним, после аварии состояние Корреа было крайне тяжёлым. Он пребывал в искусственной коме. Недавно он перенёс операцию на травмированных ногах.
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