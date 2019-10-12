Скандал в мировом супербайке: шесть гонщиков отказались выйти на старт гонки
Этап чемпионата мира по супербайку в Аргентине ознаменовался громким скандалом. Пилоты отказались выходить на старт первой гонки на трассе «Сан-Хуан Виллисум». Причиной тому стало крайне неудовлетворительное состояние трека, сообщает Crash. По словам пилотов, его асфальт был пыльным, грязным и невероятно скользким. Они отметили, что в 2019 году на трассах не должно возникать подобных ситуаций.
В результате сразу шесть участников чемпионата отказались принимать участие в заездах. Невзирая на это, трасса была признана безопасной и гонка состоялась. На старт вышли лишь двенадцать спортсменов.
Трасса в Аргентине появилась в календаре мировой серии супербайка лишь в минувшем году. Тогда две победы там одержал Джонатан Ри.
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