Квят победил Гасли в викторине о Формуле-1

Пилоты «Торо Россо» Даниил Квят и Пьер Гасли приняли участие в традиционной викторине на знание истории Формулы-1, сообщает официальный сайт серии. По её итогам оказалось, что россиянин больше знаком с историей своей команды и всего чемпионата в целом.
Так, россиянин сумел раньше, чем Гасли ответить на вопрос, когда в Ф-1 появилась команда «Торо Россо». Также Квят в правильном хронологическом порядке расставил события связанные с историей конюшни — потерю Себастьеном Буэми двух колёс на этапе в Шанхае, аварию Даниэля Риккардо и Ромена Грожана в Монако и победу Себастьяна Феттеля в Монце. Кроме того, Квят сумел назвать большее количество пилотов, побеждавших на этапах чемпионата с моторами «Хонды» и угадать по цитате имя Марио Андретти.
Всего в своеобразной интеллектуальной дуэли Квят набрал 11 баллов, в то время как Гасли — 9.
- 13 октября 2019
-
00:31
-
00:25
-
00:00
- 12 октября 2019
-
23:05
-
21:54
-
21:06
-
19:56
-
18:44
-
17:48
-
16:56
-
15:54
-
14:18
-
13:02
-
11:42
-
10:28
-
10:04
-
01:05
- 11 октября 2019
-
23:59
-
23:00
-
21:53
-
20:58
-
19:57
-
18:43
-
17:51
-
16:23
-
15:22
-
15:16
-
14:59
-
14:59
-
14:53
-
14:43
-
14:40
-
14:05
-
13:54
-
13:30