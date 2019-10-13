Квят победил Гасли в викторине о Формуле-1

Пилоты «Торо Россо» Даниил Квят и Пьер Гасли приняли участие в традиционной викторине на знание истории Формулы-1, сообщает официальный сайт серии. По её итогам оказалось, что россиянин больше знаком с историей своей команды и всего чемпионата в целом.

Так, россиянин сумел раньше, чем Гасли ответить на вопрос, когда в Ф-1 появилась команда «Торо Россо». Также Квят в правильном хронологическом порядке расставил события связанные с историей конюшни — потерю Себастьеном Буэми двух колёс на этапе в Шанхае, аварию Даниэля Риккардо и Ромена Грожана в Монако и победу Себастьяна Феттеля в Монце. Кроме того, Квят сумел назвать большее количество пилотов, побеждавших на этапах чемпионата с моторами «Хонды» и угадать по цитате имя Марио Андретти.

Всего в своеобразной интеллектуальной дуэли Квят набрал 11 баллов, в то время как Гасли — 9.