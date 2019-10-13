Расселл считает, что в следующем году «Уильямс» навяжет борьбу другим командам

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл считает, что, невзирая на тяжёлый сезон, команда сумела неплохо поработать над машиной и она прибавила в ходе чемпионата. По словам британца, это даёт основания надеяться, что в следующем сезоне «Уильямс» будет более конкурентоспособным.

«Машина определённо значительно прибавила. Это касается её управляемости. Это намного лучший болид. Очевидно, что совершить серьёзный рывок непросто, но думаю, что наш базис хорош для следующего год.

В Японии мы испробуем новое переднее крыло. Оно необязательно поможет нам прибавить в этом году, но в следующем сезоне оно может раскрыть потенциал машины. Так что я убеждён, что в 2020 году мы будем бороться с другими командами", — приводит слова Расселла GPToday.



В нынешнем сезоне «Уильямс» — худшая команда чемпионата. После шестнадцати этапов чемпионата в её активе лишь один балл.



