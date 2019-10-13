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Кубица: я ошибся перед быстрым кругом

Кубица: я ошибся перед быстрым кругом
Авто / Формула-1 0

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица разбил свой болид во время первого раунда квалификации Гран-При Японии.

«Я ошибся, это была только моя ошибка. В последнем повороте перед быстрым кругом мои шины были недостаточно прогреты. Я зашёл по неверной траектории, перегазовал и машину вынесло на траву левыми колесами. Далее удержать её было уже просто невозможно. Очень обидно, что я подвёл команду. Теперь механикам придется восстанавливать машину до гонки, а времени для этого практически нет», — приводит слова Кубицы Sky Sports.

Есть вероятность, что повреждения у машины настолько серьезные, что поляк будет стартовать с пит-лейн.

Расселл считает, что в следующем году «Уильямс» навяжет борьбу другим командам
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