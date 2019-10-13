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Феттель завоевал поул-позишен на Гран-при Японии Формулы-1, Квят — 14-й

Феттель завоевал поул-позишен на Гран-при Японии Формулы-1, Квят — 14-й
Авто / Формула-1 0

Два пилота «Феррари» показали быстрейшие результаты в квалификации Гран-при Японии Формулы-1. Себастьян Феттель начнёт гонку с поул-позишен, проигравший ему менее двух десятых Шарль Леклер стартует вторым. Со второй линии стартовой решётки гонку начнут пилоты «Мерседеса» Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон.

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят, в отличие от напарника по команде Пьера Гасли, не пробился в третий сегмент квалификации и показал 14-е время.

В первом сегменте квалификации произошло две аварии в начале стартовой прямой. Сначала зацепил траву и потерял управление Роберт Кубица, а затем после разворота в отбойник врезался Кевин Магнуссен. При этом датчанину удалось выехать обратно и довезти повреждённую машину в боксы.

Формула-1. Гран-при Японии. Квалификация
1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1:27.064
2. Шарль Леклер («Феррари») +0.189
3. Валттери Боттас («Мерседес») +0.229
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.238
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.787
6. Александер Албон («Ред Булл») +0.787
7. Карлос Сайнс («Макларен») +1.240
8. Ландо Норрис («Макларен») +1.400
9. Пьер Гасли («Торо Россо») +1.772
10. Ромен Грожан («Хаас») +2.277.

Не вышли из второго сегмента:
11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1:29.254
12. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1:29.345
13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1:29.358
14. Даниил Квят («Торо Россо») — 1:29.563
15. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1:30.112

Не вышли из первого сегмента:
16. Даниэль Риккардо («Рено») — 1:29.822
17. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 1:30.344
18. Джордж Расселл («Уильямс») — 1:30.364
19. Кевин Магнуссен («Хаас») — без времени
20. Роберт Кубица («Уильямс») — без времени.

Формула-1 2019. Этап 17, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Квалификация
13 октября 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Окончено
1
Себастьян Феттель
Scuderia Ferrari
1:27.064
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.189
3
Валттери Боттас
Mercedes AMG F1
+0.229
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