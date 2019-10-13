Феттель завоевал поул-позишен на Гран-при Японии Формулы-1, Квят — 14-й

Два пилота «Феррари» показали быстрейшие результаты в квалификации Гран-при Японии Формулы-1. Себастьян Феттель начнёт гонку с поул-позишен, проигравший ему менее двух десятых Шарль Леклер стартует вторым. Со второй линии стартовой решётки гонку начнут пилоты «Мерседеса» Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон.
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят, в отличие от напарника по команде Пьера Гасли, не пробился в третий сегмент квалификации и показал 14-е время.
В первом сегменте квалификации произошло две аварии в начале стартовой прямой. Сначала зацепил траву и потерял управление Роберт Кубица, а затем после разворота в отбойник врезался Кевин Магнуссен. При этом датчанину удалось выехать обратно и довезти повреждённую машину в боксы.
Формула-1. Гран-при Японии. Квалификация
1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1:27.064
2. Шарль Леклер («Феррари») +0.189
3. Валттери Боттас («Мерседес») +0.229
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.238
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.787
6. Александер Албон («Ред Булл») +0.787
7. Карлос Сайнс («Макларен») +1.240
8. Ландо Норрис («Макларен») +1.400
9. Пьер Гасли («Торо Россо») +1.772
10. Ромен Грожан («Хаас») +2.277.
Не вышли из второго сегмента:
11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1:29.254
12. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1:29.345
13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1:29.358
14. Даниил Квят («Торо Россо») — 1:29.563
15. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1:30.112
Не вышли из первого сегмента:
16. Даниэль Риккардо («Рено») — 1:29.822
17. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 1:30.344
18. Джордж Расселл («Уильямс») — 1:30.364
19. Кевин Магнуссен («Хаас») — без времени
20. Роберт Кубица («Уильямс») — без времени.
- 13 октября 2019
-
05:40
-
05:37
-
05:30
-
05:29
-
05:23
-
05:07
-
00:31
-
00:25
-
00:00
- 12 октября 2019
-
23:05
-
21:54
-
21:06
-
19:56
-
18:44
-
17:48
-
16:56
-
15:54
-
14:18
-
13:02
-
11:42
-
10:28
-
10:04
-
01:05
- 11 октября 2019
-
23:59
-
23:00
-
21:53
-
20:58
-
19:57
-
18:43
-
17:51
-
16:23
-
15:22
-
15:16
-
14:59
-
14:59