Феттель завоевал поул-позишен на Гран-при Японии Формулы-1, Квят — 14-й

Два пилота «Феррари» показали быстрейшие результаты в квалификации Гран-при Японии Формулы-1. Себастьян Феттель начнёт гонку с поул-позишен, проигравший ему менее двух десятых Шарль Леклер стартует вторым. Со второй линии стартовой решётки гонку начнут пилоты «Мерседеса» Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон.



Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят, в отличие от напарника по команде Пьера Гасли, не пробился в третий сегмент квалификации и показал 14-е время.



В первом сегменте квалификации произошло две аварии в начале стартовой прямой. Сначала зацепил траву и потерял управление Роберт Кубица, а затем после разворота в отбойник врезался Кевин Магнуссен. При этом датчанину удалось выехать обратно и довезти повреждённую машину в боксы.



Формула-1. Гран-при Японии. Квалификация

1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1:27.064

2. Шарль Леклер («Феррари») +0.189

3. Валттери Боттас («Мерседес») +0.229

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.238

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.787

6. Александер Албон («Ред Булл») +0.787

7. Карлос Сайнс («Макларен») +1.240

8. Ландо Норрис («Макларен») +1.400

9. Пьер Гасли («Торо Россо») +1.772

10. Ромен Грожан («Хаас») +2.277.



Не вышли из второго сегмента:

11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1:29.254

12. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1:29.345

13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1:29.358

14. Даниил Квят («Торо Россо») — 1:29.563

15. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1:30.112



Не вышли из первого сегмента:

16. Даниэль Риккардо («Рено») — 1:29.822

17. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 1:30.344

18. Джордж Расселл («Уильямс») — 1:30.364

19. Кевин Магнуссен («Хаас») — без времени

20. Роберт Кубица («Уильямс») — без времени.