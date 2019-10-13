Феттель: победа в квалификации — приятный сюрприз
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель победил в квалификации Гран-При Японии, добившись пятой поул-позиции в Сузуке в своей карьере.
«После сложной пятницы было трудно понять, что ждет нас сегодня. Так что результат стал для нас приятным сюрпризом. Мы стартуем с первого ряда! Я остался доволен поведением машины, работой шин, все было классно.
Мы явно сделали шаг вперед после пятницы. Это просто невероятно. Команда выполнила свою работу в полной мере. Я работал с визуализацией трассы, мысленно её проезжая, чтобы обыграть своего напарника. Это и помогло мне оказаться быстрее», — приводит слова Феттеля Sky Sports.
Феттель завоевал поул-позишен на Гран-при Японии Формулы-1, Квят — 14-й
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