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Феттель: победа в квалификации — приятный сюрприз

Феттель: победа в квалификации — приятный сюрприз
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель победил в квалификации Гран-При Японии, добившись пятой поул-позиции в Сузуке в своей карьере.

«После сложной пятницы было трудно понять, что ждет нас сегодня. Так что результат стал для нас приятным сюрпризом. Мы стартуем с первого ряда! Я остался доволен поведением машины, работой шин, все было классно.

Мы явно сделали шаг вперед после пятницы. Это просто невероятно. Команда выполнила свою работу в полной мере. Я работал с визуализацией трассы, мысленно её проезжая, чтобы обыграть своего напарника. Это и помогло мне оказаться быстрее», — приводит слова Феттеля Sky Sports.

Феттель завоевал поул-позишен на Гран-при Японии Формулы-1, Квят — 14-й
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