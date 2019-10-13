Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Леклер: Себ заслуженно победил в квалификации

Леклер: Себ заслуженно победил в квалификации
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал по итогам квалификации Гран-При Японии 2-й результат.

«Себ показал отличный быстрый круг, он выиграл в квалификации вполне заслуженно. Это в полной мере его поул. Мы можем быть довольны результатами квалификации, но я недоволен своим быстрым кругом. Я ошибся в последних поворотах, потерял время, поэтому и упустил возможность стартовать первым. Однако, для команды первый ряд – это хороший результат. Как для старта гонки – это лучшие позиции. «Мерседес» обладают высоким гоночным темпом, но наша задача – победный дубль. Мы готовы к борьбе с ними», — приводит слова Леклера Sky Sports.

Феттель: победа в квалификации — приятный сюрприз
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019