Леклер: Себ заслуженно победил в квалификации
Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал по итогам квалификации Гран-При Японии 2-й результат.
«Себ показал отличный быстрый круг, он выиграл в квалификации вполне заслуженно. Это в полной мере его поул. Мы можем быть довольны результатами квалификации, но я недоволен своим быстрым кругом. Я ошибся в последних поворотах, потерял время, поэтому и упустил возможность стартовать первым. Однако, для команды первый ряд – это хороший результат. Как для старта гонки – это лучшие позиции. «Мерседес» обладают высоким гоночным темпом, но наша задача – победный дубль. Мы готовы к борьбе с ними», — приводит слова Леклера Sky Sports.
Феттель: победа в квалификации — приятный сюрприз
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