Боттас: мы удивлены скоростью «Феррари»
Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал по итогам квалификации Гран-при Японии 3-й результат. После завершения сессии Боттас подвёл итоги квалификации.
«Если честно, то мы удивлены скоростью «Феррари». В пятницу мы видели совершенно иную картину, но сегодня в финале квалификации они были просто неприкосновенны. Наши обновления для Японии были небольшими, поэтому особого прироста в скорости мы не получили, но все равно отставание от «Феррари» поражает.
Через пару часов уже стартует гонка, и я точно буду сражаться. Я доволен машиной и шинами, мы постараемся добиться максимума от этой гонки за счет нашего гоночного темпа и стратегии», — приводит слова Боттаса Sky Sports.
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