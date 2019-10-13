Хэмилтон предложил проводить квалификацию и гонку в один день

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон запустил в своём инстаграм-аккаунте опрос, посвящённый изменению формата уик-энда Формулы-1.
«Кто-нибудь считает, что Формула-1 должна проходить только в субботу и воскресенье? Практики в субботу и квалификация и гонка в воскресенье? Я да», — подписал опрос в «Инстаграме» Хэмилтон.
Напомним, из-за тайфуна субботняя программа Гран-при Японии была отменена, третью тренировку приняли решение не проводить, а квалификацию перенесли на утро воскресенья. Гонка Гран-при Японии также пройдёт в воскресенье. Хэмилтон остался доволен таким форматом уик-энда, предложив разнообразить систему проведения этапов Формулы-1.
Победу в квалификации одержал пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Хэмилтон по итогам квалификации занял четвёртое место.
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