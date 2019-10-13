«Мерседес» в шестой раз подряд выиграл Кубок конструкторов

Победа Валттери Боттаса на Гран-при Японии и финиш его напарникам Льюиса Хэмилтона на третьей позиции помог «Мерседесу» в шестой раз подряд завоевать победу в зачёте Кубка конструкторов. После семнадцати этапов чемпионата мира у немецкой команды в активе 611 очков, у ближайших преследователей из «Феррари» 435 баллов. Таким образом, «Мерседес» стал уже недосягаем для «Скудерии».

Что касается зачёта пилотов, то благодаря победе на «Сузуке» Боттас сократил отставание от лидирующего Льюиса Хэмилтона до 64 очков и сохраняет теоретические шансы на титул. Даниил Квят занимает тринадцатое место в общем зачёте, в его активе 33 балла. Россиянин не завоёвывает очков уже четыре этапа кряду.

Напарник Квята Пьер Гасли занимает седьмое место, в его активе 73 очка.