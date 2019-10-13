Боттас: получил удовольствие и повеселился

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился впечатлениями от победы на Гран-при Японии, а также поздравил команду с завоеванием в шестой раз подряд Кубка конструкторов.

«Я очень счастлив. Квалификация была очень плотной, и стартовать здесь с третьего места не так просто, но сдаваться нельзя, так как возможно всё. У меня получился очень хороший старт, в то время как Феттель испытал проблемы. Мне удалось захватить лидерство, и наш темп был очень хорош. Получил удовольствие и повеселился.

Я горд быть частью нашей команды. Победа в Кубке конструкторов в шестой раз подряд по-настоящему впечатляет. Горжусь каждым членом команды. Ребята, мы провели отличную гонку», — приводит слова финского пилота BBC.