Боттас: получил удовольствие и повеселился
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился впечатлениями от победы на Гран-при Японии, а также поздравил команду с завоеванием в шестой раз подряд Кубка конструкторов.
«Я очень счастлив. Квалификация была очень плотной, и стартовать здесь с третьего места не так просто, но сдаваться нельзя, так как возможно всё. У меня получился очень хороший старт, в то время как Феттель испытал проблемы. Мне удалось захватить лидерство, и наш темп был очень хорош. Получил удовольствие и повеселился.
Я горд быть частью нашей команды. Победа в Кубке конструкторов в шестой раз подряд по-настоящему впечатляет. Горжусь каждым членом команды. Ребята, мы провели отличную гонку», — приводит слова финского пилота BBC.
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