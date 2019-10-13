Феттель: старт — моя ошибка. При нехватке скорости второе место — максимум

Немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал ход гонки Гран-при Японии, где он финишировал вторым, избежав наказания за фальстарт.
«Стартовые огни долго горели, так что это была моя ошибка. Я потерял импульс, это был очень плохой старт. „Мерседес“ в гонке был довольно быстр. Валттери Боттас просто летел в конце первого отрезка, Льюис пытался проехать гонку с одним пит-стопом, но это не сработало. Я просто пытался хорошо выходить из поворотов, где он мог представлять для меня угрозу. Но это был трудный день, в ходе которого я старался удержать второе место. При нехватке скорости второе место, вероятно, было максимумом, но я недоволен стартом гонки. И всё же поул-позишен и второе место в гонке — достойный день», — приводит слова Феттеля BBC.
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