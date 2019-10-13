Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Феттель: старт — моя ошибка. При нехватке скорости второе место — максимум

Феттель: старт — моя ошибка. При нехватке скорости второе место — максимум
Авто / Формула-1 0

Немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал ход гонки Гран-при Японии, где он финишировал вторым, избежав наказания за фальстарт.

«Стартовые огни долго горели, так что это была моя ошибка. Я потерял импульс, это был очень плохой старт. „Мерседес“ в гонке был довольно быстр. Валттери Боттас просто летел в конце первого отрезка, Льюис пытался проехать гонку с одним пит-стопом, но это не сработало. Я просто пытался хорошо выходить из поворотов, где он мог представлять для меня угрозу. Но это был трудный день, в ходе которого я старался удержать второе место. При нехватке скорости второе место, вероятно, было максимумом, но я недоволен стартом гонки. И всё же поул-позишен и второе место в гонке — достойный день», — приводит слова Феттеля BBC.

Ферстаппен считает, что и Леклер, и Феттель должны были получить штрафы
В ФИА объяснили, почему Феттель не был наказан за фальстарт
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019