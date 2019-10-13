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Леклер прокомментировал столкновение с Ферстаппеном на старте

Леклер прокомментировал столкновение с Ферстаппеном на старте
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер поделился своей точкой зрения касательно аварии с Максом Ферстаппеном во втором повороте после старта Гран-при Японии и прокомментировал итоговый шестой результат.

«С моей точки зрения, я был на внутреннем радиусе, у меня возникла избыточная поворачиваемость, и мы соприкоснулись. Стоит ли кого-то винить, я не знаю. Я ещё не смотрел повтора. Всё сложилось так, как сложилось. К сожалению, после этого мы оказались в роли догоняющих.

Шестое место — не та позиция, на которой мы хотели финишировать. Такой итог разочаровывает, но в плане стратегии я не думаю, что мы могли отработать существенно лучше.

Как сказал перед уик-эндом Маттиа, нам нужно делать всё возможное, чтобы быть на уровне „Мерседеса“, потому что они очень сильны», — приводит слова Леклера BBC.

Ферстаппен считает, что и Леклер, и Феттель должны были получить штрафы
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