Леклер прокомментировал столкновение с Ферстаппеном на старте

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер поделился своей точкой зрения касательно аварии с Максом Ферстаппеном во втором повороте после старта Гран-при Японии и прокомментировал итоговый шестой результат.



«С моей точки зрения, я был на внутреннем радиусе, у меня возникла избыточная поворачиваемость, и мы соприкоснулись. Стоит ли кого-то винить, я не знаю. Я ещё не смотрел повтора. Всё сложилось так, как сложилось. К сожалению, после этого мы оказались в роли догоняющих.



Шестое место — не та позиция, на которой мы хотели финишировать. Такой итог разочаровывает, но в плане стратегии я не думаю, что мы могли отработать существенно лучше.



Как сказал перед уик-эндом Маттиа, нам нужно делать всё возможное, чтобы быть на уровне „Мерседеса“, потому что они очень сильны», — приводит слова Леклера BBC.

Ферстаппен считает, что и Леклер, и Феттель должны были получить штрафы