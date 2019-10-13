В ФИА расследуют сбой электроники, приведший к изменению результатов гонки

Сегодня, 13 октября, на автодроме «Сузука» состоялась гонка Гран-при Японии Формулы-1. Её результаты были подведены по итогам 52 кругов дистанции, а не 53, которые фактически преодолели пилоты. Это было вызвано ошибочной сигнализацией об окончании гонки, которая появилась ещё до того, как Валттери Боттас преодолел финальный круг.

В связи с этим ФИА пришлось менять результаты гонки, так как на 53-м круге дистанции пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес сошёл с дистанции. До этого он занимал девятое место, и именно из-за сбоя мексиканцу в итоге вернули место в топ-10.

В ФИА приняли решение расследовать сбой в электронике, который привёл к необычной ситуации, сообщает Motorsport. Отметим, что это не первый случай в истории Формулы-1, когда результат гонки был зафиксирован по итогам предпоследнего круга. В 2018 году на Гран-при Канады отмашка клетчатым флагом была дана слишком рано.