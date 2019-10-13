Опубликованы фотографии с повреждениями машины Хэмилтона от осколков Леклера

Испанский журналист Альберт Фабрега опубликовал фотографии из закрытого парка после финиша гонки Гран-при Японии Формулы-1. На двух фото видно, какие повреждения получил болид британского гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, после того как в него отлетели осколки от переднего антикрыла машины Шарля Леклера. Один из осколков попал в правое зеркало заднего вида и оторвал его.

Посмотреть фотографии можно в твиттер-аккаунте Альберта Фабреги.

Увидеть повреждения можно и на фотографии агентства Getty Images.

Фото: Clive Mason/Getty Images

Леклер повредил антикрыло в стартовом столкновении с Максом Ферстаппеном, но не сразу поехал в боксы.