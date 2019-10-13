Хэмилтон: в Мексике нас ожидает настоящий кошмар

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поздравил команду с завоеванием титула Кубка конструкторов в шестой раз подряд, а также поделился ожиданиями от Гран-при Мексики.
«В последние семь лет мы работали очень много и упорно. Команда проделала великолепную работу, я горд быть её частью. Надеюсь, сегодня все получат шампанского. Мог ли я выиграть в Японии, используй мы другую стратегию? Всё это не имеет значения, это гипотетические рассуждения. Валттери заслуживал победу. Теперь мы едем на Гран-при Мексики, что станет для нас настоящим кошмаром», — цитирует британского пилота BBC.
После Гран-при Японии Валттери Боттас сократил отставание в общем зачёте от Льюиса Хэмилтона. Но преимущество британца за четыре этапа до финиша сезона составляет 64 очка, в то время как на кону остаётся лишь 104 балла.
- 13 октября 2019
-
11:58
-
11:50
-
11:36
-
11:35
-
11:11
-
11:00
-
10:55
-
10:40
-
10:29
-
10:21
-
10:11
-
10:03
-
09:51
-
09:41
-
06:26
-
05:40
-
05:37
-
05:30
-
05:29
-
05:23
-
05:07
-
00:31
-
00:25
-
00:00
- 12 октября 2019
-
23:05
-
21:54
-
21:06
-
19:56
-
18:44
-
17:48
-
16:56
-
15:54
-
14:18
-
13:02
-
11:42