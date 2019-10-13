Хэмилтон: в Мексике нас ожидает настоящий кошмар

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поздравил команду с завоеванием титула Кубка конструкторов в шестой раз подряд, а также поделился ожиданиями от Гран-при Мексики.

«В последние семь лет мы работали очень много и упорно. Команда проделала великолепную работу, я горд быть её частью. Надеюсь, сегодня все получат шампанского. Мог ли я выиграть в Японии, используй мы другую стратегию? Всё это не имеет значения, это гипотетические рассуждения. Валттери заслуживал победу. Теперь мы едем на Гран-при Мексики, что станет для нас настоящим кошмаром», — цитирует британского пилота BBC.

После Гран-при Японии Валттери Боттас сократил отставание в общем зачёте от Льюиса Хэмилтона. Но преимущество британца за четыре этапа до финиша сезона составляет 64 очка, в то время как на кону остаётся лишь 104 балла.