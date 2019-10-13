Квят: не знаю, почему я был таким медленным на последнем круге в квалификации

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал 12-й результат в гонке Гран-при Японии и утренние проблемы в квалификации, где он стал 14-м.
«Сегодня утром всё было нормально до последнего круга в квалификации. Не знаю, почему я был таким медленным на последнем круге. Ощущения от машины немного отличались от пятничных — условия были существенно иными, но нам всем в равной степени нужно было справляться с этим.
Стартовать с 14-го места было неидеально. Знал, что будет непросто. Есть ощущение, что гонка сама по себе была сильной. Пусть мы и проиграли пару мест на старте, но после этого весьма солидно отыгрались. Досадно не набрать очков, потому что темп был очень хорошим. Нам нужно поработать, чтобы прибавить в квалификации», — приводит слова Квята пресс-служба «Торо Россо».
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