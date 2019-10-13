Гасли в ходе гонки в Японии испытывал проблемы с подвеской

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли поделился впечатлениями от гонки Гран-при Японии, по итогам которой завоевал восьмое место.

«Сегодня я очень счастлив. Утро было удачным, так как я сумел пройти в третий сегмент квалификации. После столь коротких приготовлений мы не ожидали такого, ведь я пропустил первую и третью тренировки. Большую часть гонки провёл на седьмой и восьмой позиции. Борьба была напряжённой, так как „Рено“ и „Рейсинг Пойнт“ атаковали. В середине гонки у меня начались проблемы с подвеской, что ещё более всё усложнило. Я отдал всё, чтобы удержать позицию. У меня было несколько напряжённых дуэлей, и я очень хотел добыть результат для команды, „Хонды“ и японских фанов, которые пришли поддержать нас. Рад, что добыл очки для команды, тем более в Японии. Это особые чувства. Можем быть довольны этим днём и ждём оставшихся этапов», — приводит слова Гасли пресс-служба «Торо Россо».