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Перес считает, что оставил Гасли достаточно места, а Пьер его выбил

Перес считает, что оставил Гасли достаточно места, а Пьер его выбил
Авто / Формула-1 0

Мексиканский гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес прокомментировал финиш на девятом месте в гонке Гран-при Японии и столкновение с Пьером Гасли на 53-м круге, который в итоге не учитывался в классификации.

«Наш темп в гонке был лучше, чем в квалификации, я был более уверен в машине. Я хорошо стартовал, а команда проделала фантастическую работу со стратегией. Мы сделали второй пит-стоп для перехода на „софт“, и я сумел вернуться в очковую зону.

В конце была неразбериха. Клетчатый флаг показали на круг раньше. Когда меня выбил Гасли, гонка уже финишировала. На свежих шинах я был намного быстрее его. Я был впереди него и оставил достаточно места, так что не было необходимости допускать контакт. Разочаровывает заканчивать гонку таким образом — с повреждённой машиной. Но, по крайней мере, мы набрали очки», — приводит слова Переса пресс-служба «Рейсинг Пойнт».

Стюарды всё равно расследуют аварию Переса и Гасли на аннулированном круге
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