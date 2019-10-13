Перес считает, что оставил Гасли достаточно места, а Пьер его выбил

Мексиканский гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес прокомментировал финиш на девятом месте в гонке Гран-при Японии и столкновение с Пьером Гасли на 53-м круге, который в итоге не учитывался в классификации.
«Наш темп в гонке был лучше, чем в квалификации, я был более уверен в машине. Я хорошо стартовал, а команда проделала фантастическую работу со стратегией. Мы сделали второй пит-стоп для перехода на „софт“, и я сумел вернуться в очковую зону.
В конце была неразбериха. Клетчатый флаг показали на круг раньше. Когда меня выбил Гасли, гонка уже финишировала. На свежих шинах я был намного быстрее его. Я был впереди него и оставил достаточно места, так что не было необходимости допускать контакт. Разочаровывает заканчивать гонку таким образом — с повреждённой машиной. Но, по крайней мере, мы набрали очки», — приводит слова Переса пресс-служба «Рейсинг Пойнт».
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