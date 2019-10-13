Тост: Квят совершил много обгонов, но этого было мало для места в топ-10

Глава «Торо Россо» Франц Тост подвёл итоги Гран-при Японии Формулы-1, прокомментировав выступление на «Сузуке» Даниила Квята и Пьера Гасли.

«После вчерашних погодных условий, из-за которых была перенесена квалификация, мы показали хорошую скорость утром. Пьер квалифицировался на девятом месте, в то время как у Даниила были проблемы во втором сегменте и он завершил квалификацию на четырнадцатой позиции. Обоим пилотам удался хороший старт гонки. Мы позвали Пьера в боксы на восемнадцатом круге, и он смог остаться впереди Стролла. Гасли сумел удержать позиции, сильно пилотировал и хорошо защищался. Он выжал максимум из машины, особенно с учётом того, что мы обнаружили проблемы с подвеской на его болиде, что усложнило управляемость болидом.

Гасли показал профессионализм и хороший контроль над машиной. Что касается Квята, то он заехал на пит-стоп на 27-м круге. Он демонстрировал хорошую скорость, совершил много обгонов, но, к сожалению, этого было мало, чтобы попасть в топ-10. Как бы то ни было, это хороший день, так как мы увеличил преимущество над «Рейсинг Пойнт» ещё на два балла. Теперь едем в Мексику и надеемся продолжить набор очков", — приводит слова Тоста пресс-служба «Торо Россо».