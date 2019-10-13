Фанаты-фрики, шляпа в виде болида и кубок «Мерседеса». Фото Гран-при Японии Ф-1

13 октября на автодроме «Сузука» завершилась гонка очередного этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Японии. Её победителем стал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, второе место досталось гонщику «Феррари» Себастьяну Феттелю, тройку лучших замкнул Льюис Хэмилтон на «Мерседесе». Феттель чуть не допустил фальстарт и, как и его напарник Шарль Леклер, сразу же пропустил вперёд Боттаса. При этом в первом повороте Леклер столкнулся с Максом Ферстаппеном — этот инцидент стюарды будут расследовать после гонки.
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят финишировал одиннадцатым, его напарник Пьер Гасли стал восьмым.
Победа Валттери Боттаса на Гран-при Японии и финиш его напарника Льюиса Хэмилтона на третьей позиции помогли «Мерседесу» в шестой раз подряд завоевать победу в зачёте Кубка конструкторов. После семнадцати этапов чемпионата мира у немецкой команды в активе 611 очков, у ближайших преследователей из «Феррари» — 435. Таким образом, «Мерседес» стал уже недосягаем для «Скудерии».
Лучшие кадры с Гран-при Формулы-1 в Японии — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Сузуке.
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