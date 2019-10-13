Албон: это лучший финиш в моей карьере, мы сделали шаг вперёд в этот уик-энд

Гонщик «Ред Булл» Александер Албон прокомментировал финиш на четвёртом месте в гонке Гран-при Японии.



«Четвёртое место — лучший финиш в моей карьере в Формуле-1, а этот уик-энд по ощущениям, определённо, мой лучший в составе команды. Я хотел добиться в гонке большего и чувствовал, что мог лучше сработать на старте, но у меня слишком сильно прокрутились колёса и я уступил пару позиций „Макларенам“. Был хороший обгон Норриса в борьбе за пятое место: он оставил мне место и не захлопнул калитку, но было довольно тесно! Затем мы сумели опередить Карлоса с помощью хорошей стратегии и „подрезки“. Ну а после этого мы были в „пустыне“ на четвёртом месте. Так что я просто берёг шины до финиша. Но с учётом схода Макса было хорошо набрать очки для команды, а четвёртое место — максимум, чего мы могли добиться.



Я всё ещё адаптируюсь, но в целом я доволен своим темпом и прогрессом — и мы сделали шаг вперёд в этот уик-энд. Перед уик-эндом мы хотели большего, особенно ради „Хонды“, и мы были близки, но у нас просто не было достаточной скорости. Теперь мы поработаем на базе и, надеюсь, станем сильнее в Мехико», — приводит слова Албона пресс-служба «Ред Булл».