Леклер признал вину за инцидент с Ферстаппеном
Пилот «Феррари» Шарль Леклер признал вину в инциденте, который произошёл на старте Гран-при Японии между ним и гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.
«Моя ошибка — в первом повороте. Это разрушило гонку Макса и поставило нас в невыгодное положение в оставшейся части гонки. Далее Мексика», — написал монегаск.
Соответствующий пост можно увидеть на странице Шарля Леклера в социальной сети «Инстаграм».
Напомним, впоследствии за инцидент с Максом Ферстаппеном Леклер получил сразу два штрафа, к его итоговому времени было добавлено 15 секунд, из-за чего он лишился шестого места и оказался в итоговом протоколе лишь на седьмой позиции. Гонку на автодроме «Сузука» выиграл пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.
- 13 октября 2019
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