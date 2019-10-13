Леклер признал вину за инцидент с Ферстаппеном

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признал вину в инциденте, который произошёл на старте Гран-при Японии между ним и гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Моя ошибка — в первом повороте. Это разрушило гонку Макса и поставило нас в невыгодное положение в оставшейся части гонки. Далее Мексика», — написал монегаск.

Соответствующий пост можно увидеть на странице Шарля Леклера в социальной сети «Инстаграм».

Напомним, впоследствии за инцидент с Максом Ферстаппеном Леклер получил сразу два штрафа, к его итоговому времени было добавлено 15 секунд, из-за чего он лишился шестого места и оказался в итоговом протоколе лишь на седьмой позиции. Гонку на автодроме «Сузука» выиграл пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.