Эггинтон: после пит-стопа Квят был хорош

Технический директор «Торо Россо» Джоди Эггинтон поделился впечатлениями от Гран-при Японии, подведя его итог для пилотов команды.
«Без возможности оценить настройки в третьей практике мы начинали квалификацию, основываясь на меньшем количестве данных, чем обычно. Как бы то ни было, настройки были хорошими, и Пьер выжал из болида практически всё. Квят испытывал проблемы, и в очень плотной борьбе в середине пелотона даже небольшие детали могли повлиять на стартовую позицию, так что ему пришлось стартовать позади.
Гонка получилась очень интересной и была отмечена борьбой с «Рено» и «Рейсинг Пойнт», Гасли пилотировал машину очень хорошо, особенно если учесть проблемы болида с подвеской. У Квята же первый отрезок гонки получился сложным, но после пит-стопа он был хорош и близок к борьбе за очки», — приводит слова Эггинтона пресс-служба «Торо Россо».
- 13 октября 2019
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