В «Уильямсе» ответили на обвинения Кубицы, напомнив ему об аварии в квалификации

В «Уильямсе» отреагировали на заявления пилота Роберта Кубицы, который после гонки Гран-при Японии пожаловался на то, что в команде внесли изменения на его болиде без его ведома. Поляк намекал на новое переднее крыло, которое было подготовлено Гроувом с прицелом на следующий сезон.
«Как и всегда, мы обсуждаем самые эффективные стратегии перед каждым гоночным уик-эндом, но вносим коррективы, если они необходимы. Наше переднее крыло всегда рассматривалось в качестве тестового элемента для Гран-при Японии, с прицелом на будущее.
С учётом обстоятельств, которые принёс тайфун, в команде приняли решение не рисковать новым передним крылом сегодня, дабы не повредить его перед дальнейшими тестами в Мексике. Инцидент с участием Роберта в квалификации доказал, что это было правильное решение», — приводит заявление «Уильямса» Motorsport.
- 13 октября 2019
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