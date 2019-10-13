Вольф посвятил победу в Кубке конструкторов Ники Лауде

Глава «Мерседеса» Тото Вольф посвятил победу в Кубке конструкторов бывшему неисполнительному директору команды Ники Лауде, который скончался в мае 2019 года.

«Мы хотим посвятить эту победу Ники, потому что он был важной частью команды с самого начала пути. Его присутствие было очень важно. Это была своеобразная смесь, которая поддерживала нас и в то же время оказывала давление. Это был просто особенный человек. Я скучаю по нему каждый день и думаю о нём ежедневно. Он был больше, чем человек, всегда говорю себе: а что бы он подумал об этом? Но это никак не компенсирует эту утрату, его нет с нами», — приводит слова функционера Reuters.

Напомним, по итогам Гран-при Японии «Мерседес» стал недосягаем для соперников в Кубке конструкторов. Немецкая команда завоевала этот титул в шестой раз подряд.