Вольф посвятил победу в Кубке конструкторов Ники Лауде

Глава «Мерседеса» Тото Вольф посвятил победу в Кубке конструкторов бывшему неисполнительному директору команды Ники Лауде, который скончался в мае 2019 года.
«Мы хотим посвятить эту победу Ники, потому что он был важной частью команды с самого начала пути. Его присутствие было очень важно. Это была своеобразная смесь, которая поддерживала нас и в то же время оказывала давление. Это был просто особенный человек. Я скучаю по нему каждый день и думаю о нём ежедневно. Он был больше, чем человек, всегда говорю себе: а что бы он подумал об этом? Но это никак не компенсирует эту утрату, его нет с нами», — приводит слова функционера Reuters.
Напомним, по итогам Гран-при Японии «Мерседес» стал недосягаем для соперников в Кубке конструкторов. Немецкая команда завоевала этот титул в шестой раз подряд.
- 13 октября 2019
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