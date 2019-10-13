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Хэмилтон остался недоволен стратегией команды на Гран-при Японии

Хэмилтон остался недоволен стратегией команды на Гран-при Японии
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что стратегия с одним пит-стопом могла бы сработать лучше, чем тактика с двумя остановками. Хэмилтон остался недоволен тем, что ему пришлось проехать длинный первый отрезок и, несмотря на это, остановиться во второй раз.

«Команда поставила меня на тактику двух пит-стопов. С лучшей работой с шинами я мог бы проехать на тактике одной остановки. Когда мы переходили на «медиум», команда сказала мне, что мы идём на два пит-стопа, потому что деградация очень высока. Когда я пытался отыграть отставание от Феттеля, то использовал шины довольно активно. Здесь не было способа доехать до финиша на этом комплекте.

Если бы в самом начале мне было сказано, что мы будем ехать до полного износа шин, то я мог бы вести себя иначе и сохранить резину до финиша. Но это всё в ретроспективе. Если бы команда меня предупредила заранее, то я бы заехал в первый раз в боксы раньше. Уверен, мы это обсудим», — приводит слова Льюиса Хэмилтона RaceFans.

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