Боттас опасался, что Хэмилтон не поедет на второй пит-стоп
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал свою победу на Гран-при Японии.
«Всё шло гладко, только на втором отрезке было много трафика и я постоянно обгонял отстающих, так что не мог получить хороший темп во время этого отрезка.
На тот момент Льюис ещё не остановился во второй раз, и я был немного обеспокоен тем, что его шины могут выдержать всю дистанцию, потому что, возможно, он хорошо с ними работал и контролировал износ.
Со своей стороны я провёл хорошую гонку, и я очень рад за каждого члена команды по поводу того, что мы выиграли шестой Кубок конструкторов подряд. Это не просто победа сегодня, это победа в сезоне, и я очень горжусь этим», — приводит слова Валттери Боттаса Crash.
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