Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Боттас опасался, что Хэмилтон не поедет на второй пит-стоп

Боттас опасался, что Хэмилтон не поедет на второй пит-стоп
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал свою победу на Гран-при Японии.

«Всё шло гладко, только на втором отрезке было много трафика и я постоянно обгонял отстающих, так что не мог получить хороший темп во время этого отрезка.

На тот момент Льюис ещё не остановился во второй раз, и я был немного обеспокоен тем, что его шины могут выдержать всю дистанцию, потому что, возможно, он хорошо с ними работал и контролировал износ.

Со своей стороны я провёл хорошую гонку, и я очень рад за каждого члена команды по поводу того, что мы выиграли шестой Кубок конструкторов подряд. Это не просто победа сегодня, это победа в сезоне, и я очень горжусь этим», — приводит слова Валттери Боттаса Crash.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019