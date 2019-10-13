Кубица: решение сменить крыло многое для меня прояснило. Команда перешла черту

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица выразил недовольство командой после замены переднего антикрыла перед квалификацией.



«Пятница была очень позитивной. Впервые за долгое время после установки крыла, которое показало себя на другой машине даже хуже, ситуация на моём болиде улучшилась. По каким-то странным причинам крыло было снято с моей машины перед квалификацией. Я думаю, что решение было связано не с происходящим на трассе, оно было связано с другими причинами.



Условия были тяжёлыми, в пятницу у меня на болиде стоял другой гидроусилитель руля, так что ощущения были совершенно другими. Механики проделали отличную работу, восстановив болид после аварии в квалификации, но, к сожалению, не всё зависит от них.



Это воскресенье помогло мне понять многие вещи. Я уже знал о многом, но сегодня утром команда перешла черту. У нас осталось 20 сессий на трассе в этом сезоне, я надеюсь, что некоторые вопросы будут решены, хотя, как я уже сказал, утреннее решение многое для меня прояснило», — приводит слова Кубицы RaceFans.