Сайнс остался доволен тем, что не подпустил к себе Леклера

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс прокомментировал итоги Гран-при Японии, который он закончил на пятой позиции.



«Этот финиш на пятой позиции, пожалуй, был даже более особенным, чем те, что раньше. Во многом это обусловлено нашим темпом. Впервые я почувствовал, что болид отлично работает с первого сектора и когда команда попросила прибавить темп, Леклер не смог догнать меня и нам удалось сдержать «Феррари» и быть в одном темпе с Албоном. Это впервые в этом году произошло с нами, такч то мы довольны и гордимся этим. Я доволен долгим первым отрезком, хорошим стартом и отличной квалификацией сегодня.



Когда у вас позади болид «Феррари» в десяти секундах позади, он обычно быстрее на две секунды с круга по гоночному темпу. Но, я сохранил шины в начале гонки и смог прибавить в темпе на полсекунды, когда это было нужно. Он был на полсекунды быстрее на первых трёх или четырёх кругах, а затем его шины ушли и я смог держать темп, а он сдался. Это было очень приятно», — приводит слова Сайнса GPToday.