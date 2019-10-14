Источник: уик-энд Формулы-1 будет сокращён до трёх дней

По информации СМИ, с 2021 года формат уик-энда Формулы-1 будет изменён и сокращён до трёх дней. Сообщается, что спортивный руководитель Формулы-1 Росс Браун уведомил пилотов и команды, что с 2021 года четверг перестанет быть медиа-днём, а общение с прессой будет перенесено на пятницу. По пятницам будет проходить одна тренировка.



«Думаю, что двух дней было бы достаточно. В следующем году нас ждёт 22 гонки и на данный момент каждая гонка занимает в общей сложности пять или шесть дней, так как мы прибываем в страну проведения этапа во вторник. Если уик-энд будет длиться всего два дня, то было бы намного легче провести эти 22 гонки.



Нам не нужно четыре часа тренировок. Особенно, если посмотреть на то количество шин, что у нас есть в распоряжении. Я был бы доволен меньшим количеством практик», — приводит слова Даниэля Риккардо GrandPX.