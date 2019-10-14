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Боттас победил на старом шасси Хэмилтона в Японии

Боттас победил на старом шасси Хэмилтона в Японии
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, выигравший Гран-при Японии, рассказал, что пилотировал на шасси, которое до этого использовал его напарник Льюис Хэмилтон.

«У меня было новое шасси на этом этапе. Точнее, это было старое шасси Льюиса, которое он уже использовал в этом году. Но с самого начала гонки ощущения от машины были лучше, чем прежде», — цитирует Боттаса GrandPX.news.

Боттаса спросили об отношении к тому, что команда заставила его выступать на старом шасси напарника.

«Ну, Льюис получил новое шасси, я — старое. Мы иногда меняемся. По крайней мере, хуже не стало», — сказал он.

Победа Боттаса позволила ему сократить отставание от Хэмилтона до 64 очков за четыре этапа до окончания сезона-2019.

Опубликованы фотографии с повреждениями машины Хэмилтона от осколков Леклера
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