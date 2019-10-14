В Ф-1 пояснили, почему стали изучать аварию Леклера и Ферстаппена со 2-й попытки

Судьи Гран-при Японии поначалу не собирались изучать обстоятельства аварии с участием Шарля Леклера и Макса Ферстаппена. Гоночный директор ФИА Майкл Маси рассказал, почему судьи затем изменили своё мнение.

«Появились новые доказательства, которых сперва не было в распоряжении у судей. Поэтому они решили возобновить расследование.

Сперва они, учитывая информацию, имевшуюся у них в распоряжении, решили, что разбирательства не потребуется. Но потом они получили другие кадры, которых у них ранее не было. Они были вправе возобновить расследование с учётом появления новых данных», — приводит слова Маси RaceFans.

После гонки Леклер, финировавший шестым, получил штраф в пять секунд, отбросивший его на седьмое место. Также судьи наказали его двумя штрафными баллами.