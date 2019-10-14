Вольф объяснил, зачем Хэмилтону провели второй пит-стоп

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, зачем Льюис Хэмилтон, лидировавший в гонке Гран-при Японии, провёл второй пит-стоп в финальной фазе заезда, после чего откатился на третье место. По его словам, в «Мерседесе» опасались, что в случае отказа от пит-стопа Хэмилтона его и Валттери Боттаса догонит Себастьян Феттель («Феррари»).
«Это пит-стоп из разряда «50 на 50». Можно было бы оставить Льюиса на трассе и попросить гонщиков обменяться позициями, однако это поставило бы команду под угрозу со стороны Себастьяна. Поэтому мы решили поставить Льюису новый комплект шин. Как мне кажется, мы не ошиблись в выборе», — приводит слова Вольфа Sky Sports.
Хэмилтон догнал Феттеля под конец гонки, выигранной Боттасом, но не смог его пройти и остался третьим.
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