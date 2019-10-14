«Макларен» жёстко раскритиковал «Феррари» за промедление с пит-стопом Леклера

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль прокомментировал действия «Феррари» в начале гонки Гран-при Японии.

Шарль Леклер, который не смог избежать контакта с Максом Ферстаппеном из «Ред Булл», на протяжении некоторого времени пилотировал с повреждённым передним антикрылом, обломки которого попали в тормоза машины Ландо Норриса. В результате Норрису пришлось проводить незапланированный пит-стоп.

«Мы, разумеется, категорически не принимаем поведения конкурентов, которые оставляют на трассе машины с отвисающими пластинами антикрыла. Это создаёт опасную ситуацию для всех. К сожалению, когда пластина окончательно отвалилась, обломки попали в воздуховод тормозов Ландо.

Температура тормозов увеличилась до такой степени, что нам пришлось позвать его в боксы, чтобы очистить тормоза. На этом его гонка фактически закончилась», — цитирует Зайдля RaceFans.

На финише Норрис занял 13-е место.