Доросинский — о лишении Карякина первого места: Сергей нарушил правила

Российский гонщик Александр Доросинский прокомментировал спорное завершение Ралли Марокко в категории Т3, где судьи отобрали у Сергея Карякина первое место в пользу Рейналдо Варелы.



«Организаторы посчитали, что выиграл Рейналдо Варела, так как Карякин в зоне нейтрализации ехал с нарушением скорости. Есть разрешённая скорость в зонах нейтрализации. В приборе, который следит за гонкой и стоит в каждой машине, ограничение в зоне нейтрализации было прописано 50 км/ч. При этом на общем собрании организаторов и гонщиков был выпущен бюллетень о том, что в зонах нейтрализации скорость не должна превышать 30 км/ч. И каждый подписался, что он с этим бюллетенем ознакомлен.



Сергей Карякин заявляет — как он мог двигаться 30 км/ч, когда его прибор, который предоставлен организаторами, показывает, что он не должен превышать 50 км/ч? С моей точки зрения, если человек ознакомился с регламентом, подписался под этим, он должен выполнять эти условия и двигаться со скоростью 30 км/ч. Самое важное, что большинство экипажей двигалось со скоростью 30 км/ч, в том числе Варела. Нарушил ли Карякин правила? С моей точки зрения — нарушил. Если бы он не подписывался в документе, то он мог бы сослаться на прибор.



Возникает вопрос: по какой формуле и как организаторы посчитали то время, по которому нужно назначить штраф для гонщика? Организаторы никому не объяснили принципов подсчёта, придумав свою формулу. Хотя они обязаны следовать регламентам ФИА. Выписывать штраф и присуждать ту позицию, которую гонщик заслужил. Но организаторы не пошли по этому пути, а придумали собственный алгоритм. Таким образом, Варела стал чемпионом, Карякин стал вторым. Но если Сергей нарушил и это признаётся нарушением, то нужно вставлять ему «пендель» и присуждать соответствующее место. Если вы считаете, что он не нарушил, то давайте ему первое место. Получилось нарушение всех регламентов гонки и здравого смысла», — заявил Доросинский в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.