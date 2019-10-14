Вильнёв считает, что оба пилота «Феррари» заслуживали штрафа на Гран-при Японии

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв полагает, что оба пилота «Феррари» заслуживали получить наказание от стюардов на Гран-при Японии.

Напомним, Шарль Леклер столкнулся с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на первом круге и был наказан после гонки. А Себастьяна Феттеля подозревали в совершении фальстарта.

«Леклер совершил ошибку на старте. Думаю, он заслужил наказание за то, что выбил Ферстаппена. Макс был впереди и находился на внешней траектории, он ничего не мог сделать. Леклеру нужно было постараться избежать контакта, но совершил обратное движение рулём.

Касательно Феттеля, есть сенсоры и некий допустимый предел. Как по мне, судьи должны были рассмотреть этот момент. Очевидно, Феттель сдвинулся с места. В России судьи оштрафовали Райкконена, и они должны были наказать Себа», – приводит слова Вильнёва Planet F1.



Феттель избежал штрафа из-за того, что смещение машины до стартового сигнала не превысило допустимого значения.