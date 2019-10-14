Хорнер сравнил переговоры по новому регламенту Ф-1 с Brexit

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сравнил переговоры, связанные с регламентом Формулы-1 на 2021 год, с дебатами по Brexit.
«Я думаю, что Борис Джонсон ближе к соглашению по Brexit, чем мы в Формуле-1 по новому регламенту. Подвижки в нужном направлении идут слишком медленно. Мы провели переговоры на выходных. Ещё одна встреча состоится в среду в Париже. Её результаты для нас очень важны. Но, как правило, всё сводится к тому, что обе стороны начинают отстаивать свою позицию. Надеюсь, к концу месяца мы сможем принять разумные правила», — приводит слова Хорнера Planet F1.
В настоящее время только «Рено», «Альфа Ромео», «Макларен» и «Уильямс» выступают за изменения в техническом регламенте, остальные шесть команд предпочли бы сохранить нынешние машины.
- 14 октября 2019
-
18:28
-
17:29
-
16:11
-
16:10
-
15:28
-
14:01
-
12:32
-
11:32
-
10:54
-
09:56
-
09:41
-
09:01
-
01:02
- 13 октября 2019
-
23:48
-
22:41
-
21:28
-
20:34
-
18:26
-
17:31
-
16:54
-
16:47
-
15:44
-
15:18
-
14:27
-
14:11
-
13:30
-
13:15
-
13:11
-
12:57
-
12:53
-
12:37
-
12:30
-
12:18
-
12:12
-
12:12