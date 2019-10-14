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Хорнер сравнил переговоры по новому регламенту Ф-1 с Brexit

Хорнер сравнил переговоры по новому регламенту Ф-1 с Brexit
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сравнил переговоры, связанные с регламентом Формулы-1 на 2021 год, с дебатами по Brexit.

«Я думаю, что Борис Джонсон ближе к соглашению по Brexit, чем мы в Формуле-1 по новому регламенту. Подвижки в нужном направлении идут слишком медленно. Мы провели переговоры на выходных. Ещё одна встреча состоится в среду в Париже. Её результаты для нас очень важны. Но, как правило, всё сводится к тому, что обе стороны начинают отстаивать свою позицию. Надеюсь, к концу месяца мы сможем принять разумные правила», — приводит слова Хорнера Planet F1.

В настоящее время только «Рено», «Альфа Ромео», «Макларен» и «Уильямс» выступают за изменения в техническом регламенте, остальные шесть команд предпочли бы сохранить нынешние машины.

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