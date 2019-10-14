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Леклер ответил на упрёки болельщика, что из-за него мог пострадать Хэмилтон

Леклер ответил на упрёки болельщика, что из-за него мог пострадать Хэмилтон
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Шарль Леклер после Гран-при Японии опубликовал в «Инстаграме» пост, посвящённый гонке. Один из болельщиков решил спросить у пилота, почему тот не остановился, когда его болид был сильно повреждён, и продолжил опасное движение по трассе.

«Так ты собираешься прокомментировать эпизод, когда чуть не снёс голову Льюису своим антикрылом», — написал болельщик.

Ответ Шарля не заставил себя долго ждать.

«Единственная часть, которую я мог видеть изнутри машины, это зеркало, и поэтому я держал его прямо, чтобы не потерять и не ударить кого-нибудь. Все остальные части — мы их не видим, я знал, что у меня было повреждение переднего крыла. Но понятия не имел, что от моего болида отлетают другие детали. Слава богу, никто не пострадал», — прокомментировал ситуацию монегаск.

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