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Феттель призывает использовать традиционный клетчатый флаг в Ф-1

Феттель призывает использовать традиционный клетчатый флаг в Ф-1
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель считает, что в Формуле-1 нужно использовать традиционный клетчатый флаг, а не электронную систему, чтобы избежать повторения ошибки, которая произошла во время Гран- при Японии.

«Я думаю, что с точки зрения гонщика совершенно ясно, что клетчатого флага не было. У нас есть таблички вдоль пит-лейна, дающие нам информацию о гонке по кругам, эта информация дублируется на руль. Во время гонки в Японии я видел, что должен был пройти ещё круг. И мне пришлось уточнять это по радио. Очевидно, что возникла путаница.

У нас была проблема в Канаде год назад, когда клетчатый флаг появился слишком рано. И, я так понял, судьи стали использовать тайминговую систему для контроля финиша.

Но принимая во внимание всё это, я считаю, что финиш гонки должен даваться клетчатым флагом, а не электроникой. Для нас, гонщиков, это важно. Если мы увидели клетчатый флаг, значит гонка продолжается», — приводит слова Феттеля Crash.net.

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