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В Ф-1 намекнули на изменения в формате гоночного уик-энда

В Ф-1 намекнули на изменения в формате гоночного уик-энда
Авто / Формула-1 0

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун сообщил, что расписание пятницы будет пересмотрено, однако предупредил, что резких изменений ждать не стоит. Напомним, на Гран-при Японии квалификацию из-за тайфуна перенесли на утро воскресенья.

«Честно скажу, все, особенно организаторы, согласны с тем, чтобы сохранить трёхдневный формат работы на трассе, хотя и с другим расписанием. Это правда, что такие дни, как воскресенье в Сузуке, обеспечивают болельщикам отличное шоу в течение нескольких часов. Однако это не должно идти в ущерб гонкам поддержки в предыдущие дни.

После тщательного анализа мы пришли к выводу, что наилучшее решение — проводить заезды в три дня, пересмотрев формат пятницы, но не затрагивая всё остальное. Квалификация будет проводиться в субботу, а гонка — в воскресенье.

Чтобы пойти навстречу просьбам команд на фоне увеличения количества этапов, которых в следующем году будет 22, мы пересмотрим расписание, чтобы команды и гонщики смогли прибывать на автодром на день позже. В конце месяца мы расскажем о деталях», — цитирует Брауна пресс-служба Формулы-1.

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