«Пирелли» опубликовала таблицу выбора шин на Гран-при Мексики
В «Пирелли» показали таблицу выбора командами Формулы-1 сликов на этап в Мехико. На этап шинники привезут составы C2, C3 и C4, которые станут «хардом», «медиумом» и «софтом» соответственно.
Почти все гонщики «Мерседеса» и «Феррари» сделали одинаковый выбор: один комплект «харда», пять — «медиума» и семь — «софта». Единственное исключение — Валттери Боттас из «Мерседеса», у которого будет на один «хард» больше, но на один «медиум» меньше.
В «Ред Булл» сделали ставку на «софт». Макс Ферстаппен и Александер Албон получат сразу по девять комплектов самого мягкого состава.
Если у вас не отображается таблица, её можно посмотреть в официальном «твиттере» «Пирелли».
Гран-при Мексики пройдёт с 25 по 27 октября.
В Ф-1 намекнули на изменения в формате гоночного уик-энда
- 15 октября 2019
-
11:59
-
11:10
-
10:03
-
08:58
-
01:53
-
01:15
- 14 октября 2019
-
23:31
-
21:29
-
20:43
-
19:24
-
18:28
-
17:29
-
16:11
-
16:10
-
15:28
-
14:01
-
12:32
-
11:32
-
10:54
-
09:56
-
09:41
-
09:01
-
01:02
- 13 октября 2019
-
23:48
-
22:41
-
21:28
-
20:34
-
18:26
-
17:31
-
16:54
-
16:47
-
15:44
-
15:18
-
14:27
-
14:11
Партнерский контент