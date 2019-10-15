«Пирелли» опубликовала таблицу выбора шин на Гран-при Мексики

В «Пирелли» показали таблицу выбора командами Формулы-1 сликов на этап в Мехико. На этап шинники привезут составы C2, C3 и C4, которые станут «хардом», «медиумом» и «софтом» соответственно.

Почти все гонщики «Мерседеса» и «Феррари» сделали одинаковый выбор: один комплект «харда», пять — «медиума» и семь — «софта». Единственное исключение — Валттери Боттас из «Мерседеса», у которого будет на один «хард» больше, но на один «медиум» меньше.

В «Ред Булл» сделали ставку на «софт». Макс Ферстаппен и Александер Албон получат сразу по девять комплектов самого мягкого состава.

Если у вас не отображается таблица, её можно посмотреть в официальном «твиттере» «Пирелли».

Гран-при Мексики пройдёт с 25 по 27 октября.