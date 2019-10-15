Хэмилтон назвал себя и Боттаса лучшей парой пилотов в Формуле-1

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что они с Валттери Боттасом составляют лучшую пару пилотов Ф-1. Хэмилтона спросили, может ли он сказать, что они с Боттасом сработались лучше, чем гонщики «Феррари» Шарль Леклер и Себастьян Феттель.

«Да, абсолютно точно. У нас наилучшая комбинация из возможных. Не вижу, в какой команде баланс лучше, чем у нас», — приводит слова Хэмилтона GrandPX.news.

Вместе с тем Хэмилтон добавил, что они с Боттасом, как было и в случае с Нико Росбергом, стараются победить друг друга.

«С напарником всегда так, и Валттери не исключение. Он хочет побить меня, я — его.

Между нами установились зрелые отношения. Когда я был моложе, такого не было. Мы с Валттери отлично сработались.

С каждым годом он становится всё быстрее. Так что мне всё время нужно придумывать что-то новое, чтобы оставаться впереди», — сказал Льюис.