Хэмилтон назвал себя и Боттаса лучшей парой пилотов в Формуле-1

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что они с Валттери Боттасом составляют лучшую пару пилотов Ф-1. Хэмилтона спросили, может ли он сказать, что они с Боттасом сработались лучше, чем гонщики «Феррари» Шарль Леклер и Себастьян Феттель.
«Да, абсолютно точно. У нас наилучшая комбинация из возможных. Не вижу, в какой команде баланс лучше, чем у нас», — приводит слова Хэмилтона GrandPX.news.
Вместе с тем Хэмилтон добавил, что они с Боттасом, как было и в случае с Нико Росбергом, стараются победить друг друга.
«С напарником всегда так, и Валттери не исключение. Он хочет побить меня, я — его.
Между нами установились зрелые отношения. Когда я был моложе, такого не было. Мы с Валттери отлично сработались.
С каждым годом он становится всё быстрее. Так что мне всё время нужно придумывать что-то новое, чтобы оставаться впереди», — сказал Льюис.
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