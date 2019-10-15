Источник: «Рено» могут лишить всех очков в 2019-м
Если ФИА признает «Рено» виновной в нарушении технического регламента, команда рискует потерять все очки, которые Даниэль Риккардо и Нико Хюлькенберг успели заработать в сезоне-2019, сообщил журналист издания Blick Роже Бенуа.
После Гран-при Японии «Рейсинг Пойнт» оформила 12-страничный протест на «Рено». В команде из Сильверстоуна подозревают, что её конкуренты используют нелегальную тормозную систему. ФИА приняла протест и изъяла некоторые детали тормозной системы «Рено», чтобы изучить её на предмет соответствия регламенту.
Если в ФИА посчитают, что «Рено» нарушил регламент, команду, утверждает журналист, могут не только исключить из протокола Гран-при Японии, но и лишить всех очков, заработанных в сезоне-2019.
«Рейсинг Пойнт» подала протест насчёт легальности обоих болидов «Рено»
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