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Источник: «Рено» могут лишить всех очков в 2019-м

Источник: «Рено» могут лишить всех очков в 2019-м
Авто / Формула-1 0

Если ФИА признает «Рено» виновной в нарушении технического регламента, команда рискует потерять все очки, которые Даниэль Риккардо и Нико Хюлькенберг успели заработать в сезоне-2019, сообщил журналист издания Blick Роже Бенуа.

После Гран-при Японии «Рейсинг Пойнт» оформила 12-страничный протест на «Рено». В команде из Сильверстоуна подозревают, что её конкуренты используют нелегальную тормозную систему. ФИА приняла протест и изъяла некоторые детали тормозной системы «Рено», чтобы изучить её на предмет соответствия регламенту.

Если в ФИА посчитают, что «Рено» нарушил регламент, команду, утверждает журналист, могут не только исключить из протокола Гран-при Японии, но и лишить всех очков, заработанных в сезоне-2019.

«Рейсинг Пойнт» подала протест насчёт легальности обоих болидов «Рено»
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